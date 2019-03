(ANSA) – ROMA, 19 MAR – Sono 9 i Paesi interessati a ospitare i Mondiali di calcio femminili 2023: c’è anche la Corea del Sud, che è pronta a correre insieme a quella del Nord. E’ boom per le donne del pallone che, dopo gli spettatori record, le vendite dei biglietti alle stelle per il torneo iridato in programma in Francia la prossima estate, adesso vedono crescere sempre più l’attenzione intorno al movimento: lo testimoniano le manifestazioni di interesse per organizzare il torneo in programma fra quattro anni. La Fifa ha infatti reso noto che in nove (un record) hanno presentato una richiesta formale per ospitare la manifestazione: ci sono l’Argentina, l’Australia, la Bolivia, il Brasile, la Colombia, il Giappone, la Nuova Zelanda, il Sudafrica e la Corea del Sud che sta valutando un’offerta congiunta con la federazione di Pyongyang. C’è tempo fino al 16 aprile per formalizzare la candidatura e fino al 4 ottobre per presentare il dossier.