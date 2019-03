(ANSA) – ROMA, 19 MAR – Ci sono anche quattro big della Serie A nella lunga lista di calciatori che Zinedine Zidane ha consegnato al presidente Florentino Perez per rinforzare il Real Madrid nel prossimo mercato. Si tratta dello juventino Miralem Pjanic; di Milan Skriniar, difensore slovacco dell’Inter; del centrocampista avanzato della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic; del difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly. Nella lista spiccano il difensore De Ligt dell’Ajax, Kane del Tottenham, Pogba del Manchester United e Marcos Alonso del Chelsea e Alaba del Bayern Monaco. Quel che è certo, i ‘blancos’ in estate saranno protagonisti del mercato, anche per cancellare con un colpo di spugna la deludente stagione in corso, culminata la settimana scorsa con l’eliminazione dalla Champions, dopo anni di dominio.