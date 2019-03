(ANSA) – BRUXELLES, 19 MAR – Un allarme bomba è scattato questa mattina, in seguito a una telefonata anonima, in un edificio situato nel quartiere dove si trovano le sedi delle principali istituzioni Ue a Bruxelles. La polizia ha fatto sgombrare il palazzo che ospita una società di consulenza che lavora per le istituzioni Ue. L’area è stata interdetta al traffico e parte del quartiere europeo risulta paralizzato per il divieto di circolazione. Gli uomini delle forze dell’ordine sono al lavoro, anche con unità cinofile, per verificare l’eventuale presenza di esplosivo.