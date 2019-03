(ANSA) – FIRENZE, 19 MAR – ”Ronaldo rischia una squalifica? Sarebbe una cosa folle, la sua è stata solo un’esultanza, non c’è altro da dire, penso che tutto si chiuderà lì e me lo auguro per noi”. E’ quanto ha dichiarato Federico Bernardeschi commentando la decisione della Uefa di aprire un’inchiesta sul suo gesto nel match di Champions con l’Atletico Madrid, per cui è prevista la sentenza giovedì. ”Comunque sia ho visto Ronaldo sereno e lo siamo anche tutti noi – ha aggiunto l’attaccante della Juve e della Nazionale – Sono sicuro che alla fine andrà tutto bene. Cristiano è un campione assoluto, lo ha dimostrato ovunque è stato, ci dà ogni giorno tantissimo, il carisma, la caratura del fuoriclasse. Se poi lo guardi non come compagno di squadra ma con sguardo più distaccato riesci a imparare tantissimo da lui”.