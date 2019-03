NEW YORK. – Le chiamano Painted Lady per il loro colore arancione e ogni anno migrano dal deserto del Mojave verso l’Oregon, passando sui cieli della California. Di solito sono qualche migliaio, ma quest’anno si sono presentate in numero straordinario a causa di un inverno eccezionalmente umido che ha fatto fiorire le zone desertiche al confine con il Messico dove crescono i bruchi, come ha spiegato Art Shapiro, docente di ecologia alla University of California.

Secondo Shapiro le farfalle si muovono in linea retta ed in modo molto veloce al punto da sembrare una raffica di proiettili. La presenza delle farfalle, il cui numero così elevato non si registrava dal 2005, è diventato un fenomeno sui social media e in particolare Instagram è stato inondato di foto.