BOLOGNA. – Non poteva mancare un’icona di bellezza e sensualità al Cosmoprof di Bologna, la fiera internazionale della cosmesi. Valeria Marini, showgirl amatissima e popolarissima nella città delle Due Torri ha catalizzato l’attenzione di tantissimi visitatori.

In veste di testimonial dell’azienda B-Selfie a cui di recente è andato un prestigioso riconoscimento ha spiegato: “E’ di B-Selfie il prodotto dell’anno con l’idratante che rende delle labbra da sogno e una bocca da baciare. E’ un po’ anche il segreto dei miei baci stellari”.

Tra tanti talenti quale sente più suo Valeria Marini? “Condividere tutto col pubblico. Sono nata in teatro, il palcoscenico mi dà la possibilità di esprimere la mia gioia di vita. La televisione mi dà l’opportunità di entrare in casa di tutti gli italiani e non solo degli italiani, e in questo caso salutiamo i nostri connazionali all’estero. Attraverso il teatro c’è il contatto col pubblico e si capisce cosa veramente emoziona ed ancora con il cinema si possono fermare le emozioni. Sono quindi dimensioni diverse che ti danno la possibilità di fermare i sogni, le emozioni e gli attimi fuggenti”.

E la prossima sfida professionale di Valeria? “Non posso dirlo ma non sarà in Italia”.

Video intervista di Emilio Buttaro