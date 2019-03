(ANSA) – ROMA, 19 MAR – Il Psg vince contro l’Uefa: il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha infatti dato ragione al club parigino, annullando la decisione della Federcalcio europea che voleva tornare ad investigare sui conti della società transalpina nel triennio 2015-2017. Il Tas ha quindi dichiarato chiuso il processo aperto dall’Uefa contro il Psg per il mancato rispetto del Fair Play finanziario. Il ricorso del Psg era riferito alla riapertura, da parte del Comitato di Controllo Finanziario dell’Uefa, nel settembre 2018, del dossier (chiuso a giugno) sugli investimenti fatti nell’estate del 2017 e che portarono tra gli altri al Parco dei Principi Neymar e Mbappé. Per il Tas, insomma, il caso è definitivamente archiviato e non c’è alcuna necessità di aprire nuovi procedimenti.