CARACAS – Este martes, federaciones de padres, representantes y profesores informaron que después del apagón que vivió toda Venezuela, el pasado siete de marzo, se ha visto afectada la asistencia de los estudiantes a las aulas de clases.

Manifestaron que las razones de las inasistencias se deben por la falta de electricidad, agua, y transporte público, que afecta tanto a los estudiantes como a los docentes, en sus hogares.

La directora Nacional de las Escuelas de Fe y Alegría, Noelbis Aguilar, indicó que los planteles educativos deben “replantearse” las actividades más importantes, para que así los estudiantes no se vean afectados, por lo que resta del ciclo escolar.

“Lo que nos está invitando es a replantearnos cómo nos vamos a organizar en medio de esta contingencia, porque a pesar de que hubo un llamado a clases, sabemos que regresamos en condiciones que no son las mejores; muchísimas escuelas a nivel nacional todavía carecen del servicio de agua, luz y déficit de personal”, explicó Aguilar.

Añadió que ante este panorama, el sector de educación en el país debe reorganizar el periodo académico 2018-2019.

Informó que los colegios de Fe y Alegría, en la actualidad poseen 15% de deserción de maestros, debido a que el sueldo que poseen no es suficiente para cubrir sus necesidades.

Escuelas todavía sin luz

Por su parte, el presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Orlando Alzuru, destacó que muchas instituciones escolares todavía no reciben el servicio eléctrico y agua potable, lo que limita la asistencia de los niños y docentes, porque no están dadas las condiciones higiénicas.

Aseveró que el motivo de la migración de los profesores venezolanos, es que su poder adquisitivo no les alcanza para satisfacer sus necesidades más básicas.

“Es por eso que el educador no tiene motivación para trabajar, por eso no le importa dejar el salón de clase, no le importa irse a trabajar a otro sector o emigrar del país”, dijo Alzuru.

Asistencia del 90 al 100%

Asimismo, el presidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados (Andiep) de Caracas, Fausto Romeo Monte, afirmó que este lunes se reanudaron las clases en todo el país, tras al apagón, y se constató que en muchos colegios privados hubo una asistencia del 90 al 100%.

Aseveró que esta cifra de asistencia se debe a la “afectividad emocional” que tuvieron los niños y padres, tras el apagón nacional.

Expuso que desde Andiep se ha planteado en varias ocasiones dolarizar el sueldo de los docentes, para enfrentar la crisis que atraviesa Venezuela .

Apagón generó incertidumbre

Tambien, el coordinador General de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres), Yorman Pantoja, declaró qie eñ apagón causó en muchos padres, incertidumbre, porque afectó el acceso a alimentos y transporte.

Puntualizó que Venezuela no está preparada para enfrentar este tipo de situaciones.