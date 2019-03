CARACAS – El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Harina (Fetraharina), Juan Crespo, informó que en la actualidad el sector productor de harina solo está operando un 25%, gracias a la poca obtención de materia prima, para producir alimentos.

“Los molinos que están en Catia, Maracaibo, y Turmero, están trabajando a 25 % de su capacidad, y quiero ubicar que el de Catia le están asignando poca materia prima (…) Obviamente con todos los problemas de la luz esto se agrava”, indicó.

El representante afirmó que los dueños de las compañías de producción no están cancelando el pago completo a sus empleados.

“Más de 12 mil trabajadores se están afectando, no les alcanza el salario, no se puede discutir el contrario porque el patrono mantiene una posición firme de cómo te puedo discutir un contrato si no tengo materia prima”, explicó.

Expuso que la empresa transnacional, Bimbo, se encuentra paralizada totalmente en Venezuela, porque no tienen materia prima para producir sus productos.

“Solo el 25% del 100% de la industria panadera del país está trabajando”, añadió el experto.

El presidente de Fetraharina puntualizó que los productos derivados de la harina pueden aumentar su costo, gracias a la escasez del trigo y la falta de divisas para importar la materia prima.