CARACAS- El Gobierno de Pedro Sánchez se ha desvinculado este martes del nuevo viaje a Venezuela del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero que, según la prensa local, llegó a Caracas el lunes por la tarde.

Extraoficialmente se conoció que Rodríguez Zapatero llegó la noche del lunes en vuelo privado al país. No obstante, el gobierno de Maduro no ha confirmado el motivo de la visita del ex presidente del gobierno español.

En oportunidades anteriores, el dirigente del PSOE ha mediado como facilitador de negociaciones entre el oficialismo y la oposición.

Tanto fuentes del Palacio de Gobierno como la Cancillería española han señalado que se trata de un viaje de índole particular. Asimismo, una fuente de Moncloa ha afirmado no tener constancia de que el expresidente tuviera intención de viajar a Venezuela y ha dicho desconocer su agenda.

Por su parte la eurodiputada Beatriz Becerra se pronunció sobre las acciones del expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, destacando que él “solo se representa a sí mismo”.

Becerra mediante su cuenta twitter manifestó: “No sabe para qué va a Venezuela, pero sí sé lo que hizo. Ayudó a apuntalar al narco-régimen de Maduro con su falso proceso de diálogo”.

Guaidó descarta reunirse con Zapatero

Juan Guaidó antes de entrar a la sesión ordinaria de la AN prevista para este martes señaló: “no sé ni siquiera si está aquí o no. Entre rumores no podemos tomar decisiones. No creo que nos reunamos”, comentó.

Vale resaltar que Guaidó ha descartado que la oposición participe en otro falso diálogo con el gobierno de Maduro.

“Si hay que juzgar a Zapatero por sus resultados, entonces su fracaso es total. Pero sale peor todavía si tenemos que imaginar sus intenciones. Dado lo que ha hecho, es imposible suponer que había buena fe“, añadió.

Por otra parte, indicó de forma sarcástica cómo podría ser la forma que Zapatero ayude al régimen de Maduro: “En todo caso, si va a ayudar a los jerarcas del chavismo a hacer las maletas rumbo a Moscú o Pekín, que se dé prisa“.