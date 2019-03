(ANSA) – NEW YORK, 19 MAR – Dopo l’invasione delle Painted Lady, le farfalle di colore arancione, la California è testimone di un altro spettacolo della natura, una super fioritura di tulipani arancioni. Il fenomeno si è verificato a Lake Elsinore, una cittadina nel sud dello stato dove si trova Walker Canyon il quale è stato letteralmente coperto di tulipani. La distesa arancione non ha lasciato indifferenti passanti, visitatori o turisti che si sono diretti in massa verso il canyon per scattare foto e selfie. Secondo le autorità locali oltre 150mila persone hanno invaso le strade al punto da creare un’emergenza e in maniera precauzionale l’accesso al canyon è stato bloccato. Alcuni hanno ribattezzato l’emergenza Poppy Apocalypse (apocalisse dei papaveri) e in rete sono diventate virali gli hashtag #PoppyShutdown, #PoppyNightmare.