(ANSA) – ROMA, 20 MAR – Hong Kong si prepara a realizzare l’isola artificiale più grande del mondo nell’ambito di un controverso – e costosissimo – progetto per far fronte alla carenza cronica delle abitazioni nella metropoli: denominato Lantau Tomorrow Vision, il piano prevede la costruzione di un’isola di circa 1.000 ettari destinata ad ospitare fino a 260mila unità residenziali, di cui il 70% saranno case popolari. Il costo dell’opera è stato stimato in circa 80 miliardi di dollari, pari a oltre 70 miliardi di euro. La nuova isola sorgerà vicino alla principale isola di Hong Kong – Lantau – dove si trova l’aeroporto internazionale della città. Ma il mega progetto è già stato attaccato da molti sia per il suo elevato costo – pari a circa la metà delle riserve fiscali di Hong Kong – sia per i timori legati all’ambiente. Greenpeace ha criticato l’amministrazione accusandola di avere trascurato soluzioni più economiche e meno pericolose per l’ambiente, come lo sviluppo di terreni usati in passato per attività industriali.