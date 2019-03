(ANSA) – CATANIA, 20 MAR – Da oggi l’aeroporto di Catania è tornato pienamente operativo: si sono infatti conclusi con un giorno di anticipo i lavori per la sistemazione di una parte della via di rullaggio dell’aeroporto di Catania. Sono stati rifatti il “tappetino” di asfalto e la segnaletica dell’area di movimento in vista della stagione “Summer”, che inizierà il 31 marzo e che porterà un grande aumento dei voli. I lavori, resisi necessari per ragioni di sicurezza, sono durati nove giorni. La somma stanziata è stata di 170.000 euro. “Piena soddisfazione” è stata espressa dall’amministratore delegato della Sac, Nico Torrisi, “sia per la velocità con cui le opere sono state realizzate, che per la proficua collaborazione con l’aeroporto di Comiso e con le due autolinee che hanno provveduto al servizio straordinario di navette per i collegamenti con l’aeroporto ibleo”. Al “Pio La Torre” di Comiso sono stati 308 i voli atterrati (42 già programmati) per un totale di 45.546 passeggeri (7.230 dei quali già previsti). (ANSA).