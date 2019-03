(ANSA) – WASHINGTON, 20 MAR – Ivanka Trump e’ una donna molto ambiziosa e sarebbe convinta di poter diventare un giorno presidente degli Stati Uniti. E’ quanto emerge dal libro ‘Kushner Inc.’ di Vicky Ward, uscito in queste ore in America, dove si ricostruisce l’ascesa al potere della coppia formata dalla figlia del tycoon e dal genero Jared Kushner. Secondo le testimonianze raccolte da Ward fu l’ex consigliere economico di Donald Trump, Gary Cohn, a parlare delle aspirazioni presidenziali di Ivanka: “Il fatto che suo padre governi ora a Washington le fa credere che sia l’inizio di una grande dinastia americana, come i Kennedy o i Bush”, avrebbe affermato Cohn, che lascio’ la Casa Bianca non solo per la divergenza di vedute con Trump ma anche per i cattivi rapporti con la first daughter.