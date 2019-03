(ANSA) – BEIRUT, 20 MAR – Per la prima volta nella storia degli Emirati Arabi Uniti due donne sono state nominate giudici. Lo riferisce l’agenzia governativa degli Emirati, la Wam. Secondo il comunicato ufficiale, il presidente degli Emirati, Khalifa Nahyan, ha emesso un decreto federale in cui nomina Khadija Malas come giudice di corte d’appello e Salama Ketbi come giudice di primo grado.