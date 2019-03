(ANSA) – FIRENZE, 20 MAR – Azzurri in campo senza Federico Chiesa nel terzo allenamento di preparazione delle prime due gare valide per le qualificazioni europee contro Finlandia e Leichtestein. L’esterno della Fiorentina sta svolgendo un lavoro a parte in palestra dopo lo stop ieri pomeriggio a inizio sessione per un fastidio muscolare tra inguine e retto addominale, di cui soffre da qualche tempo. Gli accertamenti svolti ieri sera non hanno giustificato ad ora una sua partenza da Coverciano, quindi Chiesa continua il ritiro con gli azzurri ovviamente monitorato dallo staff medico e tecnico.