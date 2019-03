(ANSA) – ROMA, 20 MAR – Fuori rosa per non aver voluto rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno, Adrien Rabiot potrebbe anzitempo chiudere la sua esperienza al Psg, dove è arrivato nel 2010. Secondo la stampa spagnola, infatti, il prossimo mercoledì è in programma un incontro tra il club e i legali del giocatore per discutere la situazione che potrebbe anche preludere ad una risoluzione anticipata. Le parti hanno deciso di seguire la procedura indicata dalla legislazione sportiva francese che prevede comunque un confronto preliminare che può portare anche alla rottura definitiva. L’entourage di Rabiot indica nel direttore sportivo del Psg, Antero Henrique, il principale responsabile del contenzioso in atto, dal momento che è stato lui a scrivere la lettera di sospensione e la messa fuori rosa del giocatore, come ritorsione al rifiuto del giocatore di sottoscrivere il rinnovo contrattuale.