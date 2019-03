ROMA. – Facebook punta tutto su Instagram. L’app dell’universo Zuckerberg che cresce di più insieme a WhatsApp, attutendo così i problemi del social dopo il caso Cambridge Analytica, debutta nel commercio elettronico sfidando colossi come Amazon e eBay. Negli Stati Uniti permetterà agli utenti di effettuare acquisti direttamente dall’applicazione mentre si scorre il flusso delle notizie o si guardano le Storie. Transazioni comprese.

L’app aveva già iniziato manovre di avvicinamento aggiungendo funzioni ‘shopping’ nella sezione Esplora, nelle Storie e con i ‘tag’. In particolare questi ultimi, fa sapere la società, sono stati cliccati ogni mese da 130 milioni di utenti. Ma per terminare un acquisto bisognava uscire dall’applicazione e andare su siti esterni. Ora con la nuova funzione ‘Checkout’, Instagram fa un passo avanti consentendo di comprare e pagare i prodotti direttamente dall’app, diventando dunque non un tramite ma una vera e propria piattaforma di commercio elettronico.

“Le persone non devono più aprire un browser quando vogliono acquistare – spiega Instagram – E con le loro informazioni di pagamento tenute al sicuro in un unico luogo, possono acquistare i prodotti senza il bisogno di accedere ad altri siti”.

L’esperimento parte dagli Stati Uniti – non è noto quando potrà allargarsi in altri paesi, anche all’Italia – e coinvolge oltre 20 marchi, da Adidas a Dior, da Nike a Prada. Il pagamento potrà essere effettuato con carte Visa, Mastercard, American Express, Discover e con PayPal.

E’ facile immaginare, anche se non ci sono particolari in merito, che la ‘casa madre’ Facebook tratterrà percentuali su ogni vendita. Instagram è stata acquistata da Facebook nel 2012 per un miliardo di dollari ed è tra le app dell’universo Zuckerberg che cresce di più, insieme a WhatsApp. Ha superato il miliardo di utenti attivi mensilmente e in media si passano 24 minuti al giorno sulla piattaforma. Sul fronte commerciale, ha oltre 2 milioni di inserzionisti attivi mentre l’80% dei profili segue un’azienda. Numeri che iniziano ad essere di tutto rispetto per il commercio elettronico.

Tra i rivali, eBay sta mettendo in campo l’intelligenza artificiale e l’analisi predittiva per “aumentare le probabilità di successo di ogni annuncio”; mentre Amazon ha di recente lanciato Live, un canale video che trasmette televendite dal vivo. Quello delle televendite è un settore che sta esplorando la stessa Facebook.

A dicembre il sito TechCrunch scriveva che il social network sta testando in Thailandia una funzione che permette ai venditori di mostrare la loro merce in dirette video, con la possibilità di attivare notifiche per gli utenti e accettare prenotazioni e pagamenti attraverso la chat Messenger. Poiché Mark Zuckerberg ha di recente ventilato una interoperabilità delle sue applicazioni, non è escluso che la funzione acquisti di Instagram, se ben accolta dagli utenti, possa essere estesa al resto della famiglia.

(di Titti Santamato/ANSA)