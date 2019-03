(ANSA) – TORINO, 20 MAR – Le divise dei vigili urbani, a Torino, erano confezionate in una sartoria cinese che costringeva i dipendenti a lavorare in condizioni disagiate. Lo hanno scoperto gli stessi agenti della polizia municipale, nel corso di un controllo scattato in seguito ad un esposto. Il titolare, su cui per altro pendeva un provvedimento di espulsione, è stato denunciato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’uomo è stato anche sanzionato per non aver comunicato alla Questura la presenza di persone straniere nella sua attività. Dagli accertamenti sono anche emerse alcune irregolarità amministrative, tra cui la mancanza dei documenti per il montacarichi, violazioni delle norme igienico-sanitarie e sulla messa in sicurezza dei luoghi di lavoro. (ANSA).