(ANSA) – MILANO, 20 MAR – Nuovo confronto tra l’ad dell’Inter Beppe Marotta e l’avvocato Nicoletti, che segue Icardi nella vicenda, ed è schiarita nella vicenda che ha portato al ‘divorzio’ in casa. Il centravanti tornerà così ad allenarsi domani con i compagni ad Appiano Gentile. L’argentino, out dallo scorso 13 febbraio dopo la scelta della società di togliergli la fascia di capitano, ha concluso le cure al ginocchio e potrà così tornare in gruppo.