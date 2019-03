(ANSA) – PRATO, 20 MAR – Irregolarità in materia di gestione dei rifiuti, di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ed anche in materia idraulica oltre a utilizzare esclusivamente lavoratori in nero: è quanto riscontrato dai carabinieri forestali nel corso di un controllo a un’azienda agricola gestita da cittadini cinesi, specializzata nella produzione di ortaggi in serre e campi aperti, a Carmignano (Prato). Il titolare dell’azienda agricola è stato denunciato per l’utilizzo di manodopera in nero e varie violazioni in materia ambientale come il deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non. L’uomo è anche accusato di aver appiccato numerose volte il fuoco a cumuli di rifiuti accatastati all’interno dell’azienda. I militari hanno infatti scoperto oltre 50 piccole aree utilizzate per eseguire tali operazioni. Sono stati poi sequestrati decine di sacchetti di sementi con scritte soltanto in lingua cinese. Al titolare sono state comminate sanzioni per complessivi 10mila euro. Tutti i lavoratori trovati erano a nero e uno di questi, risultato clandestino, è stato preso in carico dai carabinieri. (ANSA).