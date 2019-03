(ANSA) – MILANO, 20 MAR – Mauro Icardi si prepara al rientro in gruppo, intanto sui social lancia messaggi di distensione. L’attaccante dell’Inter ha infatti postato sul proprio account Instagram tre foto in cui indossa la maglia nerazzurra: una scelta che, in attesa del ritorno agli allenamenti con il resto dei compagni, sembra lasciare intendere che la pace tra l’ex capitano e la società sia sempre più vicina.