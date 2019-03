(ANSA) – ROMA, 20 MAR – “La Regione Lazio approva la prima legge in Italia su rider e lavoro digitale. Una legge partecipata, frutto del confronto con i lavoratori, con le aziende del settore e con i sindacati, per garantire tutele e sviluppo. Grazie a tutti i protagonisti di questa vittoria e al Consiglio regionale. Nel Lazio dimostriamo che innovazione e diritti devono marciare nella stessa direzione”. Lo dichiara in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, segretario nazionale del Pd. La causa dei rider – i fattorini che fanno consegne a domicilio, spesso in bicicletta – é stata tra le prime sposate dal ministro M5S del Lavoro Luigi Di Maio, che sta lavorando a un provvedimento sul tema.