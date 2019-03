ROMA. – Salta ancora la panchina dell’Udinese, ed è l’undicesima della Serie A. Davide Nicola è stato esonerato dal club friulano, che deve ancora ufficializzare il nome del sostituto (in pole c’è Igor Tudor). La cacciata di Nicola, che sulla panchina dell’Udinese aveva preso a stagione in corso il posto dello spagnolo Julio Velazquez, arriva ad una settimana da quella di Beppe Iachini, che l’Empoli aveva ritenuto di dover avvicendare con il rientrante Aurelio Andreazzoli, tecnico che a sua volta, sempre a stagione in corso, aveva dovuto cedere il posto al collega celebre anche per l’inseparabile cappellino stile baseball.

Sette giorni prima era toccato a Eusebio Di Francesco, costretto a lasciare la Roma dopo la fatale eliminazione dalla Champions: al suo posto anche qui un ritorno, anche se a distanza di anni, con Claudio Ranieri a fare da traghettatore fino a fine stagione. Prima del cambio sulla panchina giallorossa era stato Pippo Inzaghi il 28 gennaio scorso a dover lasciare la guida del Bologna a Sinisa Mihajlovic.

Prima ancora erano stati Cesare Prandelli e Marco Baroni a subentrare rispettivamente a Ivan Juric alla guida del Genoa e a Moreno Longo del Frosinone, mentre Davide Nicola aveva già sostituito Julio Velazquez e Udine. Giampiero Ventura ha fatto spazio a Mimmo Di Carlo, sulla panchina del Chievo. L’ex ct azzurro aveva a sua volta sostituito Lorenzo D’Anna. A precedere i colleghi esonerati erano stati Davide Ballardini al Genoa (richiamato Ivan Juric) e appunto D’Anna al Chievo.