(ANSA) – WASHINGTON, 21 MAR – Boeing ha sviluppato un software aggiornato e un programma di formazione piloti per far fronte ai problemi incontrati dal Boeing 737 Max 8 della Lion Air precipitato in ottobre in Indonesia. Lo ha reso la Federal Administrastion Aviation, l’authority Usa che vigila sulla sicurezza nei cieli. Come è noto, lo stesso modello di aereo è precipitato in Etiopia l’11 marzo scorso uccidendo tutte le 157 persone. Nel disastro in Indonesia morirono 189 persone.