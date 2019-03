(ANSA) – ROMA, 21 MAR -La Commissione parlamentare Antimafia alle ore 14.15 di oggi si riunirà per la relazione sulle liste elettorali in vista delle elezioni regionali di domenica prossima in Basilicata. Il presidente della Commissione, Nicola Morra, incontrerà in sala stampa a palazzo San Macuto, a Roma, i giornalisti, alla fine dei lavori, per comunicare l’esito del lavoro svolto dalla Commissione sulle liste.