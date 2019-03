ROMA. – Si è nuovamente risvegliato il vulcano Popocatepetl, che si trova a 70 chilometri da Città del Messico: secondo il quotidiano locale El Popular, l’attività registrata nelle ultime ore rientra nel livello di allerta ‘gialla’, come ha precisato il capo della Protezione civile, Cesar Orlando Flores Sanchez.

Un eventuale cambiamento nel grado di allerta viene determinato dal Comitato consultivo scientifico, che è un gruppo specializzato del Centro nazionale per la prevenzione dei disastri (Cenapred): l’organismo ha esortato la società civile a restare attenta, ma non allarmata. Finora non c’è alcun rischio per la popolazione, è stato precisato dagli esperti.