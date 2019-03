(ANSA) – SAITAMA (GIAPPONE), 21 MAR – Anche il competente pubblico giapponese, alla fine, si alza ad applaudirlo. La standing ovation della Super Arena di Saitama rende l’idea del capolavoro: Matteo Rizzo illumina il ghiaccio al suo esordio nel Mondiale 2019 con un programma corto da mille e una notte. Il primato personale sale da 85.51 a 93.37 punti , nuovo record italiano. L’esibizione sulle note di ‘Volare’, nell’arrangiamento confezionato da Luca Longobardi, vale al 20enne azzurro il 5/o posto provvisorio in una classifica guidata dagli americani Chen (107.40) e Brown (96.81) seguiti dal giapponese Hanyu (94.87) e dall’altro statunitense Zhou (94.17). Per l’allievo di Franca Bianconi e papà Valter una bella soddisfazione al termine di un corto da capogiro per qualità tecnica e interpretazione artistica con salti, trottole e sequenza di passi. Dopo il podio nel Grand Prix, il bronzo agli Europei e il trionfo alle Universiadi, Rizzo alza ancora l’asticella e vuole regalarsi un altro piazzamento.