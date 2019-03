CARACAS – Este miércoles, Nicolás Maduro, informó que las medicinas en el país tendrán precios internacionales y que se creará un sistema de subsidio, por medio del carnet de la patria.

Maduro dio esta declaración durante un acto de relanzamiento de la industria farmacéutica en el estado Mirando.

Sostuvo que el subsidio generará oportunidades a las empresas públicas y privadas del país, para que puedan realizar sus importaciones.

“He ordenado instalar una mesa de precio de todos los productos farmacéuticos con todas las industrias privadas y públicas del país para establecer el sistema de costo, precio, producción y distribución del país”, expresó.

El jefe de Estado nombró al doctor Henry Ventura, como secretario Ejecutivo y responsable del sector farmacéutico. Ventura estará trabajando conjuntamente con los funcionarios Tareck El Aissami, Aristóbulo Istúriz y el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, para ordenar la producción de medicinas en Venezuela.

Rusia enviará toneladas de medicinas al país

Señaló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llevado a cabo un “ataque criminal fascista contra el sistema de medicinas de Venezuela”.

Afirmó que el presidente Trump ha “secuestrado” 5 mil millones de dólares que eran para adquirir medicamentos a Venezuela.

“Trump es el responsable de una de las medidas más criminales contra algún pueblo del mundo”, denunció.

Ante las críticas en contra de Trump, también indicó “estoy dispuesto aceptar cualquier ayuda que envíe el gobierno de Estados Unidos”, indicó.

Puntualizó que Rusia enviará grandes toneladas de medicinas y principios activos al país, en los próximos días.

200 farmacias han cerrado

Por otro lado, el presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela (Fefarven), Freddy Ceballos, informó que alrededor de 200 farmacias en todo el país, han cerrado debido a la grave crisis económica.

“Más de 200 farmacias cerraron por los problemas económicos, no solo farmacias independientes, si no también farmacias de cadena en todas las zonas del país (…) Ahorita no hay créditos, los pedidos son prepagados y deben pagarlos de contado”, dijo Ceballos.

Aseveró que ha tenido distintas reuniones con organizaciones del Gobierno Nacional, para buscar opciones que doten a las farmacias de insumos.

“Le hemos dicho al Estado que reconozca la estructura de costos, a las farmacias no se le reconoce la estructura de costos. Que aumenten el margen de comercialización, hay que buscar una manera de solucionar este problema”, explicó.