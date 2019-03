MADRID – Le attività e i servizi della Camera di Commercio Italiana in Spagna dallo scorso 20 Marzo 2019 hanno finalmente una nuova Antenna Territoriale, a Vigo in Galizia. Hanno presieduto all’ inaugurazione Giovanni Aricò e Simone Ferrali, rispettivamente Segretario Generale della Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna (CCIS), e responsabile del Desk Italia e delle Delegazioni CCIS. Nominato legale rappresentante della neonata Antenna, il noto imprenditore Paolo Pietrunti.

La conferenza stampa si è tenuta presso il ristorante italiano Trattoria da Mario (calle Rupeiro, 5) con l’importante presenza del consigliere comunale vighese Jaime Aneiros Pereira. Alla presenza di molti giornalisti e rappresentati dell’imprenditoria italo spagnola il consigliere ha sottolineato e rafforzato la disponibilità e la promozione di iniziative e opportunità lavorative congiunte tra l’Antenna e il territorio galiziano. Chiude la sessione il Presidente Giovanni Aricò ringraziando calorosamente lo studio Antonio Viñal & Co. Abogados, collaboratore fidato che per molti anni ha rappresentato la CCIS e che rinforzerà la loro attiva collaborazione anche in futuro su numerosi progetti locali.

Redazione Madrid