(ANSA) – ROMA, 22 MAR – Avvio super al Valspar Championship di golf, torneo del PGA Tour. In Florida dopo il primo round Joel Dahmen e Sepp Straka con 66 (-5) condividono a sorpresa la leadership della classifica. E vantano un colpo di vantaggio sullo statunitense Kevin Kisner, lo scozzese Russell Knox e il britannico Luke Donald (tutti secondi con 67, -4). Prodezze e ritorni a Palm Harbor. Dove Knox ha fatto registrare il primo albatross in carriera e Donald (ex numero uno al mondo) è tornato ad incantare dopo i tanti infortuni che lo hanno visto scivolare nell’anonimato. E lo ha fatto sul percorso dell’Innisbrook Resort, dove nel 2012 ha ottenuto l’ultima vittoria sul massimo circuito americano. In una rassegna che vede Dustin Johnson (leader del world ranking) in undicesima posizione (69, -2) al fianco, tra gli altri, di Bubba Watson, Jim Furyk, Danny Willett e Tyrrell Hatton. Con Henrik Stenson, Paul Casey (campione uscente) e Louis Oosthuizen 29mi (70, -1). Deludono gli spagnoli Jon Rahm e Sergio Garcia, solo 46mi (71, par).