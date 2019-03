(ANSA) – MILANO, 22 MAR – “Una targa di aperta apologia del fascismo e a ricordo dei criminali squadristi della prima ora è stata posta, al Cimitero Monumentale, da Memento, diretta emanazione di Lealtà e Azione, davanti al monumento espressamente voluto da Mussolini”. Lo rende noto Roberto Cenati, Presidente dell’Anpi Provinciale di Milano. “Tale azione provocatoria – commenta Cenati – suona come offesa alla memoria di tutte le vittime della persecuzione nazifascista. L’Amministrazione comunale è intervenuta e, in accordo con la Polizia Locale, sta provvedendo all’immediata rimozione della targa apologetica del nefasto centenario della nascita dei fasci di combattimento a Milano”. Per domani l’Anpi invita i milanesi a partecipare alla manifestazione che si terrà alle 9,30 al Cimitero Monumentale. E’ la risposta al ‘pellegrinaggio’ di reduci della Repubblica di Salò alla cripta degli squadristi fatta erigere da Mussolini nel 1925.