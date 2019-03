(ANSA) – ROMA, 22 MAR – Migliaia di persone stanno manifestando ad Algeri ed in altre città del Paese chiedendo le dimissioni del presidente Abdelaziz Bouteflika. Lo riferiscono i media locali. Intanto, la partita della Nazionale contro il Gambia, per la Coppa d’Africa, in programma questa sera è stato boicottato dai tifosi dopo gli appelli sui social: su 22.000 biglietti messi in vendita solo 150 quelli venduti fino ad ora.