(ANSA) – ROMA, 22 MAR – Verrà presentato martedì 26 marzo, alle 11, nella Sala Alessi di Palazzo d’Orleans, a Palermo, il neonato Giro di Sicilia di ciclismo. La gara, che è stata riportata alla luce dopo oltre 40 anni dagli organizzatori di Rcs Sport-La Gazzetta dello Sport, come anticipato dall’Ansa, si disputerà dal 3 al 6 aprile prossimi. La prima tappa partirà da Catania e si concluderà a Milazzo (Messina), su un percorso lungo 165 chilometri; la seconda collegherà Capo d’Orlando (Messina) a Palermo (236 chilometri); la terza andrà in scena da Caltanissetta a Ragusa (186 chilometri); la quarta e ultima frazione si muoverà da Giardini Naxos e si concluderà sull’Etna, dopo 122 chilometri e un duro arrivo in salita. Il vulcano più alto d’Europa ha ospitato due arrivi di altrettante tappe del Giro d’Italia nel 2017 e nel 2018. L’ultima edizione del Giro di Sicilia di ciclismo, nel 1977, venne vinta da Giuseppe Saronni, davanti a Pierino Gavazzi e al siciliano Carmelo Barone.