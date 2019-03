(ANSA) – ROMA, 22 MAR – Ha preso il via nell’hotel Cavalieri Hilton, a Roma, il vertice tra l’ad dell’Inter, Beppe Marotta, e il proprietario cinese del club nerazzurro, Zhang Jindong. Il patron è stato infatti invitato alla visita ufficiale a Roma del presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping e, per l’occasione, ha incontrato in un pranzo di lavoro nell’hotel della Capitale anche i vertici del club, Beppe Marotta e Alessandro Antonello, rispettivamente ad sport e corporate della sua società. Il n.1 del fondo Suning, accompagnato dal figlio Zhang jr, mancava da due anni dall’Italia. A 100 giorni dall’entrata in carica, Marotta farà un punto a tutto tondo tra prossime mosse di mercato e strategie future del club.