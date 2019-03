(ANSA) – NEW YORK, 22 MAR – Donald Trump non è favorevole all’idea di dazi zero sulle auto europee, ma apre alla possibilità se queste saranno realizzate in impianti costruiti negli Stati Uniti. “Se le vendete agli americani, allora producetele qui. Se costruiscono i loro impianti negli Stati Uniti non avranno dazi”, ha detto in un’intervista alla Fox. Il presidente si dice aperto a tassi zero su alcuni prodotti europei “ma – sottolinea – non lo farei per le auto: hanno Bmw, Mercedes, molte auto belle che arrivano qui”. E io “voglio che le producano qui”.