(ANSA) – MILANO, 22 MAR – Ha lasciato il mandato difensivo l’avvocato Paolo Sevesi, che rappresentava i familiari e un amico di Imane Fadil, una delle testi chiave del caso Ruby morta in circostanze misteriose l’1 marzo scorso. Il difensore stamani si è presentato dai pm per formalizzare la rinuncia all’incarico per contrasti sulla linea nelle indagini con la famiglia della modella. Il legale, infatti, anche ieri dopo gli esiti delle analisi che hanno escluso la presenza di radioattività sul cadavere, aveva detto: “E’ meglio per tutti, per Imane e per la sua famiglia. Alla fine vuol dire che in giro c’è un cattivo in meno”. I familiari, invece, con una serie di dichiarazioni in questi giorni hanno sempre insistito chiedendo “verità” sul caso Fadil. Intanto, è improbabile che l’autopsia possa essere effettuata già domani e dovrebbe slittare a lunedì prossimo.