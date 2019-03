(ANSA) – ROMA, 22 MAR – Sono centinaia i cinesi venuti da ogni parte d’Italia per rendere omaggio al presidente cinese Xi Jinping, a Roma da ieri sera. Vengono da Milano, da Torino e Palermo, da Firenze. Hanno tutti bandierine rosse e macchine fotografiche al collo per immortalare la giornata clou della visita. “Siamo addossati alle transenne a Piazza Venezia – spiega il presidente del Comitato di rappresentanza cinese in Italia, Lucia King – Speravamo di poter vedere il presidente più da vicino ma per ragioni di sicurezza non ci fanno avvicinare più di così”.