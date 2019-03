Dopo essersi aggiudicata il titolo di più bella d’Italia, Carlotta Maggiorana ha un sogno, quello di fare l’attrice. Testimonial dell’azienda Equilibra al Cosmoprof di Bologna, la ventisettenne marchigiana ci ha raccontato le sue esperienze cinematografiche e l’emozione per aver vinto l’ambito concorso.

“E’ stata un’esperienza indimenticabile – ha spiegato Miss Italia al nostro giornale – che consiglio a ciascuna ragazza di provare. Ho vissuto quei giorni a 360 gradi, con tanta adrenalina, tanta voglia di dare il massimo e sono davvero contenta di rappresentare l’Italia. Adesso sono sempre in giro per il nostro Paese e sto scoprendo tantissime città che non avevo mai visto. Spero che mi venga data l’opportunità di fare l’attrice, il mio sogno più grande”.

In realtà Carlotta ha già alcune esperienze avendo partecipato a diversi film e fiction e avendo anche lavorato con qualche divo del cinema. “Ho auto in effetti il privilegio di partecipare, seppur come comparsa ad un film con Brad Pitt e Sean Penn. Allora avevo tredici anni e mi scelsero come ragazza-angelo che rappresentava le meraviglie del mondo agli angioletti bambini. Ho fatto anche una parte nel film di Leonardo Pieraccioni ‘Un fantastico via vai’ e nella fiction ‘L’onore e il rispetto’ su Canale 5. Spero che ne arrivino tante altre”.

Video intervista di Emilio Buttaro