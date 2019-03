(ANSA) – MILANO, 22 MAR – “La Serie B è pronta, aspettiamo un riscontro da parte degli arbitri e della Figc”. Lo ha chiarito il presidente della Lega B, Mauro Balata, sull’ipotesi di introdurre la Var nei playoff e playout del campionato in corso. Una risposta è attesa entro fine marzo. “Noi siamo pronti, lo certificano gli studi di fattibilità di Hawk-Eye presentati oggi in assemblea, in ordine agli stadi, alla tecnologia e agli standard delle telecamere – ha spiegato Balata -. Il Var è un’esigenza sentita da tutti, anche in considerazione di quanto successo l’anno scorso nei playoff. Comincerà a utilizzarlo la seconda lega tedesca e credo anche altre”. Con l’eventuale introduzione del Var e il ricorso agli arbitri di Serie A, playoff e playout di B si giocherebbero in infrasettimanale, altrimenti nel week end come di consueto. La finale sarà comunque al massimo il 2 giugno.