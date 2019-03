(ANSA) – ROMA, 22 MAR – L’Uruguay ha battuto in amichevole per 3-0 l’Uzbekistan sul terreno del Guangxi Sports Center, a Nanninga, nella seconda semifinale della China Cup. I gol sono stati realizzati da Gaston Pereiro, dopo 5′ di gioco, e da Stuani, che ha fatto centro al 23′ del primo tempo e al 37′ della ripresa. Nella finale in programma lunedì, la ‘Celeste’ avrà di fronte la Thailandia che ieri aveva battuto di misura (1-0) la Cina guidata da Fabio Cannavaro. In campo per 63′, oggi Diego Godin ha tagliato lo storico traguardo delle 125 presenze in Nazionale, stabilendo un nuovo record. Il futuro interista è stato poi sostituito da Sebastian Coates.