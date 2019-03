(ANSA) – ROMA, 22 MAR – Antonio Tajani si ricandida alle europee. Ad annunciarlo lo steso presidente del Parlamento europeo alla trasmissione Pomeriggio cinque. “Mi ricandido come capolista di Forza Italia nell’Italia centrale, nelle altre regioni ci sara’ il presidente Berlusconi”, ha spiegato. Intanto sono già apparsi dei vistosi manifesti elettorali nelle strade di Roma: “Con Antonio Tajani per contare in Europa”, vi si legge.