UDINE. – Vincere, staccare il pass per Euro 2020 e risalire il ranking. Comincia con questi obiettivi il cammino della Nazionale azzurra di Roberto Mancini nelle qualificazioni europee. A partire da domani sera allo stadio Friuli, scenario per Italia-Finlandia, una gara da non sbagliare. “La prima partita è quella che si ricorderà sempre. Adesso inizia il nostro vero obiettivo, la qualificazione al campionato europeo anche se penso che abbiamo onorato fino in fondo la Nations League”.

Mancini esplicita il concetto. “Da domani diventa fondamentale. Non solo per vincere le partite e migliorare sempre, ma anche per il ranking. Vorremmo risalire un po’ questo ranking che non ci piace tanto, anche in vista del sorteggio per i mondiali”. “Ho creduto da subito in questo progetto. Era importante capire velocemente quella che poteva essere la squadra e i correttivi da apportare. Abbiamo trovato dei giocatori che si sono capiti subito. Oltre a fare un bel gioco sono sicuro che in questo cammino la squadra farà anche dei gol”.

L’unico rammarico è aver perso due giocatori come Chiesa e Florenzi costretti a lasciare Coverciano anzitempo. “E’ un peccato aver perso dei giocatori che ci davano delle certezze, perché era più tempo che giocavano insieme. Ma siamo sicuri che chi andrà in campo farà bene”.

Chi indosserà la maglia numero 10, una maglia che “ha sempre un sapore particolare”, saranno i giocatori a decidere chi indosserà, “è una decisione che prenderanno loro, credo sia giusto”. La vestirà “chi se la sentirà domani”. Intanto Kean è già pronto a sostituire Chiesa. Mancini non ha dubbi. “Li abbiamo risolti”. Ma non dice se il giovane della Juventus partirà da titolare.

“Kean non può avere l’esperienza di Insigne, ma ha entusiasmo, forza fisica e tecnica. Se domani giocherà mi aspetto da lui che faccia questo, in tranquillità e in allegria”. Stesse doti che il tecnico chiede alla squadra. “Dobbiamo solo continuare a giocare con entusiasmo e tranquillità”.

Il clima in casa Azzurri “è ottimo”. Parola di capitan Giorgio Chiellini. Mancini “ha dato serenità, fiducia ed entusiasmo”. “Dopo il periodo che abbiamo passato, credo siano stati i tre ingredienti che hanno fatto svoltare un po’ tutto l’ambiente a prescindere dalle qualità tecniche che tutti noi mettiamo in campo. Non era semplice ripartire in questo modo, soprattutto per chi ha vissuto i momenti dell’eliminazione ai Mondiali. Non era così scontato”.

“Siamo un gruppo di ragazzi che stiamo bene insieme – ha aggiunto -. Adesso abbiamo queste partite che ci servono per staccare il pass per Euro 2020, poi comincerà una nuova avventura e lì si provano delle emozioni uniche. Penso che l’ambizione di questo gruppo sia arrivare a provarle tra un anno e mezzo”. Magari, perché no, tentando di vincere qualcosa con la casacca azzurra indosso. “E’ una speranza, non un’ossessione”.

