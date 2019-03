ROMA. – Un importante risultato sportivo, ma soprattutto un messaggio culturale di inclusione attraverso lo sport che ha colpito nel segno. Questo, e non solo, il risultato della spedizione italiana ad Abu Dhabi, dove 115 atleti azzurri hanno partecipato agli Special Olympics, i Giochi mondiali delle persone con disabilità intellettive. Ricco il carniere di medaglie (21 ori, 41 argenti e 45 bronzi), conquistate in competizione con quasi settemila altri atleti da tutto il mondo e all’altezza è stata l’accoglienza per i protagonisti, a Fiumicino.

All’uscita dalla sala arrivi, la festa delle decine di familiari, con bandiere tricolori, striscioni, trombe, ai quali si sono uniti anche tanti passeggeri. Commozione e gioia nell’abbraccio mentre risuonavano le note dell’inno nazionale. Molti atleti, le lacrime agli occhi, sono usciti tra i festeggiamenti al Terminal 3 con le medaglie al collo.

Tra gli azzurri che hanno ottenuto brillanti risultati, Veronica Paccagnella – che ha fatto incetta di medaglie nella ginnastica artistica, argento nel volteggio e bronzo in all around, trave e corpo libero – ed Elena Calabrese, sei medaglie nella ritmica. Ed ancora Alessia Filippi, oro nelle bocce; le medaglie d’oro nel nuoto in acque libere, Marco Basso e Alessandro Angelotti. E poi le medaglia d’argento nell’ equitazione, Roberto Cadoni e Simona Di Marzio, il bronzo nel nuoto (200 rana) per Marco Fiaschi, ed il bronzo nel tennis di Jennifer Di Cara e Lara De Santi nel doppio.

Gli azzurri si sono cimentati anche nell’atletica, badminton, bowling, calcio a 5 e a 7 unificati, golf, basket, volley e tennistavolo. “I nostri atleti faranno tesoro di questa esperienza, manterranno alte nel tempo l’autonomia e l’autostima raggiunte in questi giorni – ha dichiarato la direttrice nazionale di Special Olympics, Alessandra Palazzotti -. Loro sono i ‘Game changers’, così Special Olympics li ama chiamare, coloro che non si arrendono alle difficoltà e, se pensano che siano sbagliate, le regole del gioco le cambiano. Hanno rivoluzionato le prospettive da cui guardare le persone con disabilità intellettive, hanno vinto tante medaglie ad Abu Dhabi, ma soprattutto hanno vinto sui dubbi, le perplessità e i pregiudizi di chiunque li abbia visti giocare. Il tutto ancora una volta attraverso lo straordinario potere dello sport”.

I prossimi Giochi mondiali si svolgeranno nel 2023 a Berlino.