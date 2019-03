(ANSA) – CORTINA D’AMPEZZO (BELLUNO), 23 MAR – L’azzurro Christof Innerhofer sarà operato nelle prossime ore nella clinica privata specializzata di Hochrum, in Tirolo, per la rottura dei legamenti crociati anteriori del ginocchio sinistro. L’azzurro era caduto ieri nel superG ai Campionati italiani di Cortina, finendo nelle reti. Innerhofer era poi sceso a valle da solo. Un successivo controllo con risonanza magnetica Brunico ha evidenziato il danno al ginocchio. E’ stato così trasferito in Austria. Solo dopo l’intervento si avranno notizie più precise sui tempi di recupero, in genere abbastanza lunghi per infortuni di questo genere.