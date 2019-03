(ANSA) – IL CAIRO, 23 MAR – “Due esplosioni di autobomba seguite da un’intensa sparatoria sono avvenute nel distretto di Shangani a Mogadiscio”: lo scrive il sito dell’emittente somala Radio Dalsan segnalando informazioni su “morti” in un area che é oggetto di una “battaglia” per un attacco al ministero del Lavoro. Il sito sospetta che siano in azione gli estremisti islamici al-SAhabaab e riferisce di dipendenti del ministero che sono stati visti fuggire dall’edificio.