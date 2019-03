(ANSA) – ROMA, 23 MAR – Grande fermento a Montecarlo per celebrare il 10/o anniversario dell’UIM Awards Giving Gala: stasera saranno premiati i campioni della motonautica alla presenza di oltre 400 ospiti tra cui alti rappresentanti delle istituzioni internazionali: dal Cio all’Unesco, ma anche Federazioni mondiali sportive dei Paesi in cui la motonautica ha un gran seguito. L’UIM festeggerà l’evento insieme a icone dello sport come Nadia Comaneci, ex stella della ginnastica. Insieme al presidente UIM Raffaele Chiulli, da poco anche Presidente GAISF, presenti la pallavolista Yumilka Ruiz e Niccolò Campriani. La serata sarà all’insegna di sport e diritti umani con la presenza della maratoneta keniana Tegla Loroupe.