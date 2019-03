(ANSA) – ROMA, 23 MAR – Soffre ma avanza Fabio Fognini al Miami Open, secondo Atp Masters 1000 dell’anno. Nella notte italiana il 31enne azzurro, n.17 Atp, ha superato l’argentino Guido Andreozzi, n.80 Atp per 5-7 6-4 6-4. Fognini torna in campo domani per sfidare al terzo turno lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Si è invece fermato al secondo turno Lorenzo Sonego. Il 23enne torinese ha ceduto allo statunitense John Isner 7-6(2) 7-6. Subito fuori Camila Giorgi eliminata al secondo turno per 6-3 6-4 dalla tedesca Tatjana Maria. Tra i big non sono mancate le sorprese: avanza il n.1 Novak Djokovic che ha battuto l’australiano Bernard Tomic 7- 6-2. Agli ottavi il serbo troverà l’argentino Federico Del Bonis. Subito fuori invece Domiic Thime, fresco vincitore a Indian Wells, e Kei Nishikori.