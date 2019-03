(ANSA) – PRATO, 23 MAR – Anche gli organizzatori della manifestazione di Forza nuova confermano di aver ricevuto ieri sera, dalla questura, notizia del cambiamento dell’ordinanza che in origine prevedeva l’autorizzazione a sfilare con un corteo da Piazza della stazione a Piazza del Mercato nuovo: le nuove indicazioni prevedono invece che Forza nuova effettui un presidio in Piazza del Mercato nuovo. Lungo le vie dove sarebbe dovuto passare il corteo molti esercizi commerciali sono rimasti chiusi, qualcuno ha preferito invece installare strutture in legno a protezione delle vetrine, come fatto da Ardengo, un ristorante del centro storico. “Siamo stati avvisati solo ieri sera del cambio di programma, non siamo riusciti ad avvisare proprio tutti i manifestanti ma ci auguriamo di poterlo fare prima del presidio odierno. Siamo un po’ preoccupati ma speranzosi che entrambe le manifestazioni si svolgono pacificamente”, ha spiegato il candidato sindaco pratese di Forza nuova Massimo Nigro. (ANSA).