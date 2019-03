(ANSA) – ROMA, 23 MAR – È partita da Piazza della Repubblica a Roma la marcia per il clima e contro le grandi opere. Migliaia le persone venute da tutta Italia a manifestare: tra loro associazioni e movimenti come i No tav, i No Triv, i No Tap e i cittadini di Taranto che chiedono la chiusura dell’Ilva. “Oggi siamo qui per unire le battaglie di coloro che stanno lottando per migliorare il mondo in cui vivono. Non siamo qui per manifestare a favore del nostro cortile, perché il nostro cortile è il mondo intero”, spiega Tommaso Cacciari di Venezia che fa parte del comitato No grandi navi. Ad aprire il corteo, che arriverà a San Giovanni, lo striscione con la scritta ‘Marcia per il clima contro le grandi opere inutili e contro le devastazioni ambientali’.